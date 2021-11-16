Will Smith: Babam el kaldırdığında annemi koruyamadığım için suçlu hissediyorum

Haberler 16.11.2021 - 10:29
Will Smith çocukken, babasının Philadelphia'daki evinde annesini dövdüğünde onu koruyamadığı için suçluluk duyduğunu dile getirdi. Smith, yeni anı kitabı Will'de aile içi şiddeti ve aklında yer eden travmatize edici saldırıyı anlattı.
Independent Türkçe'nin The Sunday Times'tan aktardığına göre; Smith, kitabında, "9 yaşındayken babamın anneme çok sert bir yumruk attığı ve annemin yere kapaklandığı ana şahit olmuştum. Annemin yere kan tükürdüğünü görmüştüm" dedi.
Smith kariyeri boyunca kazandığı ödüller, oynadığı karakterler, medyanın kendisine gösterdiği ilgi bir yana o gün hareketsiz kalması nedeniyle annesine özür borçlu olduğunu düşündüğünü aktararak, "O anda onu yüzüstü bıraktığım için. Babama karşı koyamadığım için. Korkak olduğum için üzgünüm" diye konuştu.
"Korkularımızla nasıl yüzleşirsek öyle biri oluruz" diyen Smith, "Eğlenceli biri olmaya karar vermiştim. Onu memnun etmek ve yatıştırmak istemiştim çünkü babam güldüğü sürece güvende olacağımıza inanıyordum. Ailedeki şovmen bendim. Her şeyi hafif, eğlenceli ve neşeli hale getirmek isterdim" açıklamasında bulundu.
Yıldız oyuncunun babası Willard Carroll Smith Sr. ve annesi Caroline Bright, 2000'de boşanmıştı. Babası 2016'da hayatını kaybetmişti.