Will Smith: Babam el kaldırdığında annemi koruyamadığım için suçlu hissediyorum

Smith kariyeri boyunca kazandığı ödüller, oynadığı karakterler, medyanın kendisine gösterdiği ilgi bir yana o gün hareketsiz kalması nedeniyle annesine özür borçlu olduğunu düşündüğünü aktararak, "O anda onu yüzüstü bıraktığım için. Babama karşı koyamadığım için. Korkak olduğum için üzgünüm" diye konuştu.





