Will Smith dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye tırmandı

Bir tırmanma takımına bağlı olan ve başında miğferi bulunan ünlü aktör, kuleye girmek için bir merdiveni tırmandı. Ve Smith, kendi deyimiyle “bir insanın dünya üzerinde insan yapımı bir yapıda olabileceği en yüksek bireysel nokta”ya ulaştı. Smith’in drone ile çekilen görüntüsüne, gülümseyen yüz ifadesi yansıdı.