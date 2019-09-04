Will Smith ve Leonardo DiCaprio’dan Amazon Ormanları için ortak proje
ntv.com.tr
Hollywood’un iki ünlü ismi Will Smith ve Leonardo DiCaprio, Amazon Yağmur Ormanları fonuna aktarılmak üzere sınırlı sayıda ayakkabı üretti.
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Hollywood’un iki ünlü ismi Will Smith ve Leonardo DiCaprio, Amazon Yağmur Ormanları için yardım kampanyası başlattı.
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DiCaprio’nun sahibi olduğu ayakkabı markası Allbirds ile Smith’in su şirketi JUST’ın ekipleri bir araya gelerek, gelirinin tamamı DiCapiro’nun Amazon Ormanları için açtığı fona aktarılmak üzere, sınırlı sayıda iki tür özel ayakkabı üretti.
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Allbirds ve JUST, doğal maddeler kullanarak yaptıkları üretimlerle sürdürülebilir ürünler yapan şirket özelliği taşıyor.
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Will Smith yaptığı açıklamada, “Korumamız gereken yalnızca bir tane Toprak Ana var. En büyük karbon havuzumuz olan Brezilya Amazonları, bir aydır yanıyor. Yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üreten işletmelerle işbirliği yapmak geleceğimizin anahtarı ve aldıklarından daha fazlasını veren markaları desteklememiz önemli” dedi.
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Sınırlı sayıda üretilen ayakkabılar internetten satışa çıkarıldı. Kadın ayakkası 95 dolardan erkek ayakkabısı ise 115 dolardan satılıyor.