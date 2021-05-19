Will Smith'in kişisel kararları kontrol eden NewNew uygulaması tartışma yarattı

SADECE 5 DOLAR

Birinin hayatınızı kontrol etmesi için ona para ödeme fikri distopik bir gelecek gibi görünebilir, ancak internet dünyasına fırtına gibi giriş yapan yeni bir uygulamanın kullanıcıları için bu bir gerçek.

32 yaşındaki Amerikalı girişimci Courtne Smith ile birlikte bilim kurgu filmlerinin aranan aktörü Will Smith, distopya (baskıcı bir rejimin yönetimde olduğu gelecek) filmi yapımcılarının bile aklına gelmeyecek bir uygulamayı hayata geçirdi.

NewNew adlı uygulama, sadece 5 dolara, gerçek hayattaki kişiler yerine onların ne yiyeceğine, ne giyeceğine karar veriyor. Uygulamada iki farklı kullanıcı tipi var. Birincisi, şöhret uğruna hayatının kontrolünü başkasına bırakan 'sıradan kişiler'. Diğerleri ise ücret karşılığında bu kişilerin hayatını kontrol edenler.