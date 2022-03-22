William Hurt'un son anlarını arkadaşı anlattı: Acılar içindeydi ağrı kesici almayı bile reddetti

Haberler 22.03.2022 - 11:42
Birçok unutulmaz filmle bir kuşağı derinden etkileyen Amerikalı oyuncu William Hurt'un son günlerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. 72'nci doğum gününe bir hafta kala hayatını kaybeden Hurt'ün arkadaşı oyuncunun kanserle mücadele ederken çok acı çektiğini ancak ağrı kesici almayı bile reddettiğini açıkladı.
2018'den bu yana prostat kanseriyle yaşayan oyuncu, yıllar önce bağımlılık yapan ağrı kesicileri kullanıp bırakmıştı. Hurt, bu nedenle ağrı kesici kullanmayı istemedi.
Hurt, ölmeden kısa bir süre önce, ailesiyle yaşadığı Portland'daki eve götürüldü ve orada tüm sevdikleri yanındayken son nefesini verdi.
Ünlü oyuncunun ölümünü oğlu Will sosyal medya sayfasından duyurmuş,en büyük oğlu Alex ise kalabalık bir cenaze düzenlenmeyeceğini belirterek "Babamın istediği bu yöndeydi. Babam özel hayatını gizli tutmak istiyordu" diye konuşmuştu.
20 Mart 1950'de Washington'da dünyaya gelen William Hurt sanat hayatına tiyatro ile başladı.
Ünlü tiyatro okulu Juilliard'ta eğitim gördü. Sinema sektörüne 80'li yıllarda "Gerçeğin Ötesinde" ve "Vücut Isısı" gibi filmlerle girdi.
Takvimler 1985 yılını gösterdiğinde, Güney Amerika ülkelerinden birinde aynı hücreye kapatılan iki kişinin sıra dışı dostluk öyküsünü anlatan "Örümcek Kadının Öpücüğü" ile büyük üne kavuştu ve bu rol William Hurt'e hem Oscar'da hem Cannes'da ödül getirdi.