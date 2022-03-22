William Hurt'un son anlarını arkadaşı anlattı: Acılar içindeydi ağrı kesici almayı bile reddetti

20 Mart 1950'de Washington'da dünyaya gelen William Hurt sanat hayatına tiyatro ile başladı.



Ünlü tiyatro okulu Juilliard'ta eğitim gördü. Sinema sektörüne 80'li yıllarda "Gerçeğin Ötesinde" ve "Vücut Isısı" gibi filmlerle girdi.



Takvimler 1985 yılını gösterdiğinde, Güney Amerika ülkelerinden birinde aynı hücreye kapatılan iki kişinin sıra dışı dostluk öyküsünü anlatan "Örümcek Kadının Öpücüğü" ile büyük üne kavuştu ve bu rol William Hurt'e hem Oscar'da hem Cannes'da ödül getirdi.