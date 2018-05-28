Wilma Elles: Aç kalan çocukları görünce utanıyorum
Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin çalışmalarına katılacak olan Wilma Elles, “Savaşta öldürülen, aç kalan, şiddet gören masum çocukları görünce sinirleniyor ve utanıyorum” dedi.
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Wilma Elles, önceki akşam bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin, ‘Çocuk Sağlığına Hizmet Ödülleri’ törenine katıldı.
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Derneğin bundan sonraki çalışmalarında yer alacağını söyleyerek sözlerine başlayan 31 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Çocuklar Allah’ın bize emaneti olan meleklerdir. Dünyanın her yerinde masumdurlar. Onlara şiddet göstermek ve zorbalık uygulamak kabul edilemez."
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"Bu bizim insanlık görevimiz. Özellikle savaşta öldürülen, aç kalan, şiddet gören, masum bebekleri görünce öyle sinirleniyor ve utanıyorum ki, bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşünüyorum."
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"Savaşta ölen çocuk sayısının gün geçtikçe artıyor olması endişe verici. Tüm insanlık bu durumdan utanç duymalı. Bunun için kimse yapacak bir şeyim yok demesin."
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"Yarın vicdanı rahat bir insan olabilmek için mutlaka hepimizin üzerine düşen bir şeyler var. Her ne olursa olsun ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Derneğin yaptığı ve beni de dahil ettikleri tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum”