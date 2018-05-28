Wilma Elles: Aç kalan çocukları görünce utanıyorum

1 Wilma Elles, önceki akşam bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin, ‘Çocuk Sağlığına Hizmet Ödülleri’ törenine katıldı.

2 Derneğin bundan sonraki çalışmalarında yer alacağını söyleyerek sözlerine başlayan 31 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Çocuklar Allah’ın bize emaneti olan meleklerdir. Dünyanın her yerinde masumdurlar. Onlara şiddet göstermek ve zorbalık uygulamak kabul edilemez."

3 "Bu bizim insanlık görevimiz. Özellikle savaşta öldürülen, aç kalan, şiddet gören, masum bebekleri görünce öyle sinirleniyor ve utanıyorum ki, bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşünüyorum."

4 "Savaşta ölen çocuk sayısının gün geçtikçe artıyor olması endişe verici. Tüm insanlık bu durumdan utanç duymalı. Bunun için kimse yapacak bir şeyim yok demesin."