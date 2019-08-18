Wilma Elles: İstanbul, bazen Paris bazen New York bazen Berlin gibi

Türk dizilerinin dünyada en çok satılan diziler olduğunu, Hollywood'dan teklif alsa dahi Türkiye'ye dönmek isteyeceğini belirten Elles şöyle devam etti: "Aslında Hollywood gibi yer oldu Türkiye de. Boğaz var. yemekleri şahane. çevrem burada. Los Angales'ı da seviyorum, hep gidiyorum, ama tekrar geliyorum. Hayatım burada devam edecek. Biraz uluslararası bir insanım. deneyim ediniyorum. İstanbul devasa bir metropol, bu da hoşuma gidiyor. Dünyayı gezmek isteyen herkes listenin başına istanbul'u koymalı. Çünkü dünyada İstanbul'a benzeyen bir yer daha yok."

Türkiye halkının hayvanlara olan davranışının da kendisini çık etkilediğini belirten Elles, "Türkiye'de her yerde kediler, köpekler var ve sokaklarda özgürce dolaşıyorlar. Başka bir şehirde bunu görmedim. Bu hayvanlar Avrupa şehirlerinde tasma iile dolaştırılıyor. Görüyorum mesela koca koca köpekler, canavar gibi. Demek ki insanlardan zarar görmüyorlar, onlara iyi davranılıyor. Türkiye'de beni etkileyen diğer önemli şeylerden biri ise sağlam aile yapısı. Ayrıca diğer şehirlerde gördüğüm evsizler çok şükür burada çok az." değerlendirmesini yaptı.