Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm
Sadece bir model değil aynı zamanda ilham kaynadığı olan Winnie Harlow Vitiligo hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluklar hakkında itiraflarda bulundu.
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1Vitiligo hastalığı ile moda dünyasına bambaşka bir soluk getiren Kanadalı top model Winnie Harlow (24), samimi itiraflarda bulundu.
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2Winnie Harlow'un, Marie Claire Brezilya’ya yaptığı açıklamalasr şöyle:
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3"Çocukken gazeteci olmak isterdim. Model olma hikayem ise çektirdiğim fotoğrafları sosyal medyaya yüklememle başladı."
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4"Kadınların her zaman erkeklerin yaptığı her şeyi yapabileceğini düşündüm ve toplumsal cinsiyet eşitliğine inandım."
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5"Vitiligo’nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok ön yargılıydı. Yaşım küçük olduğu için sebebini anlamıyordum. Okul arkadaşlarım bana zebra ve inek gibi lakaplar takmıştı. "
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6Tüm bunlardan sonra çok uzun bir süre yeryüzündeki tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm.
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24 yaşındaki model hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada“Ben sadece bir insanım,; sizin gibi bir beynim var, derimin altında sizinki gibi bir iskelet var” demişti.
Vitiligo, pigment kaybına bağlı deride beyaz, yama tarzında lekelerle giden bir deri hastalığıdır. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, dudaklar, eller, kollar, bacaklar, genital bölgeler.
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Vitiligo nedir?Vitiligo, pigment kaybına bağlı deride beyaz, yama tarzında lekelerle giden bir deri hastalığıdır. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, dudaklar, eller, kollar, bacaklar, genital bölgeler.