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Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

Sadece bir model değil aynı zamanda ilham kaynadığı olan Winnie Harlow Vitiligo hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluklar hakkında itiraflarda bulundu.

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    Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı
    Vitiligo hastalığı ile moda dünyasına bambaşka bir soluk getiren Kanadalı top model Winnie Harlow (24), samimi itiraflarda bulundu.
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    Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı
    Winnie Harlow'un, Marie Claire Brezilya’ya yaptığı açıklamalasr şöyle:
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    Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı
    "Çocukken gazeteci olmak isterdim. Model olma hikayem ise çektirdiğim fotoğrafları sosyal medyaya yüklememle başladı."
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    Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı
    "Kadınların her zaman erkeklerin yaptığı her şeyi yapabileceğini düşündüm ve toplumsal cinsiyet eşitliğine inandım."

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    Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı
    "Vitiligo’nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok ön yargılıydı. Yaşım küçük olduğu için sebebini anlamıyordum. Okul arkadaşlarım bana zebra ve inek gibi lakaplar takmıştı. "
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    Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı
    Tüm bunlardan sonra çok uzun bir süre yeryüzündeki tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm.
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    Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı

    24 yaşındaki model hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada“Ben sadece bir insanım,; sizin gibi bir beynim var, derimin altında sizinki gibi bir iskelet var” demişti. 

    Vitiligo, pigment kaybına bağlı deride beyaz, yama tarzında lekelerle giden bir deri hastalığıdır. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, dudaklar, eller, kollar, bacaklar, genital bölgeler.

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    Vitiligo nedir?

    Winnie Harlow, Vitiligo hastalığı
    Vitiligo, pigment kaybına bağlı deride beyaz, yama tarzında lekelerle giden bir deri hastalığıdır. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, dudaklar, eller, kollar, bacaklar, genital bölgeler.
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