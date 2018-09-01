Winnie Harlow: Tek Vitiligolu insan olduğumu düşündüm

24 yaşındaki model hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada“Ben sadece bir insanım,; sizin gibi bir beynim var, derimin altında sizinki gibi bir iskelet var” demişti.





Vitiligo, pigment kaybına bağlı deride beyaz, yama tarzında lekelerle giden bir deri hastalığıdır. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, dudaklar, eller, kollar, bacaklar, genital bölgeler.