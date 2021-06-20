Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda

20.06.2021 - 11:50
Üçüncü çocuğuna hamile olan İsrailli ünlü oyuncu Gal Gadot’un karnı iyice belirginleşti. 36 yaşındaki Wonder Woman yıldızı, önceki gün, öğle yemeği ve alışveriş için çıktığı Studio City sokaklarında görüntülendi.
Dar bir siyah elbise giyen ünlü yıldızın yanında dört yaşındaki küçük kızı Maya da vardı.
Gadot’nun, kızının saçlarını kestirmeye götürdüğü öğrenildi.
Dünyaca ünlü oyuncu, eşi Yaron Varsano ile birlikte üçüncü çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor.
2008’de evlenen çiftin 9 yaşında Alma ve 4 yaşında Maya adında iki kızı bulunuyor.