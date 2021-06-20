Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda

Üçüncü çocuğuna hamile olan Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, doğum için gün sayıyor. Son fotoğraflarında ünlü yıldızın karnının iyice büyüdüğü görüldü.

20.06.2021 - 11:50

Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 1

Üçüncü çocuğuna hamile olan İsrailli ünlü oyuncu Gal Gadot’un karnı iyice belirginleşti. 36 yaşındaki Wonder Woman yıldızı, önceki gün, öğle yemeği ve alışveriş için çıktığı Studio City sokaklarında görüntülendi.

Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 2

Dar bir siyah elbise giyen ünlü yıldızın yanında dört yaşındaki küçük kızı Maya da vardı.

Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 3

Gadot’nun, kızının saçlarını kestirmeye götürdüğü öğrenildi.

Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 4

Dünyaca ünlü oyuncu, eşi Yaron Varsano ile birlikte üçüncü çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor.

Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 5

2008’de evlenen çiftin 9 yaşında Alma ve 4 yaşında Maya adında iki kızı bulunuyor.

Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 6
Gadot, mart ayında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Ailece çekilen fotoğrafını paylaşarak, “İşte yine başlıyoruz” notunu yazmıştı. Fotoğrafta, tüm aile üyelerinin ünlü oyuncunun karnına ellerini koyması dikkat çekmişti.
Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 7
Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 8
Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'nun karnı burnunda - 9

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