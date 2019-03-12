‘Wonder Woman’ Gal Gadot’dan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki
Wonder Woman'ı canlandıran İsrailli aktris Gal Gadot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “İsrail sadece ve sadece Yahudi halkının ulus devletidir” sözlerine tepki göstererek “Komşunu kendin gibi sev” mesajı yayımladı.
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Wonder Woman filminin başrol oyuncusu Gal Gadot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki göstermesiyle gündemde.
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Gadot’nun da arkadaşı olan İsrailli oyuncu Rotem Sala’nın nüfusun yüzde 20’sini oluşturan İsrailli Araplar’ın haklarını savunması üzerine Netanyahu, Instagram’da, “İsrail tüm vatandaşları için bir devlet değildir. Geçirdiğimiz ulus devlet yasasına göre İsrail, Yahudi halkının ulus devletidir ve sadece onlara aittir’’ mesajını paylaşmıştı.
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Gal Gadot, Netanyahu’nun “Bu ülke sadece Yahudilerin anavatanıdır” sözlerine Instagram hesabından tepki göstererek Rotem Sala’ya destek verdi.
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Gadot, “Bu sağcı-solcu, Arap ya da Yahudi, laik ya da dindar olma meselesi değil. Diyalog, barış için diyalog, birbirimize hoşgörü meselesi. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için umudu yeşertmek ve aydınlatmak bizim sorumluluğumuz. Kızkardeşim Rotem, sen hepimiz için esin kaynağısın’’ mesajını paylaştı.
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Ayrıca, “Komşunu kendin gibi sev” yazarak Tevrat’ın 10 emrine de atıf yapan Gadot’nun Instagram’da 28,3 milyon takipçisi varken, Netayahu’nun Instagram’da 556 bin takipçisi bulunuyor.
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İsrail'de 2018’in Temmuz ayında kabul etiği ulus devlet yasasında, "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudiler’e aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudiler’in tarihi anavatanıdır’’ ifadeleri yer aldı ve daha önce resmi dil olan Arapça özel statülü dil seviyesine düşürüldü. Yasaya göre ülkenin tek resmi dili ise İbranice.
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Aktör Rotem Sala, televizyon programında, “Hangi cehennemde bu hükümetten biri İsrail'in tüm vatandaşları için bir devlet olduğunu, herkesin eşit doğduğunu ve Arapların da insan olduğunu ilan edecek?" sözlerini sarf etmiş, ardından Netanyahu, “İsrail sadece Yahudi halkının ulus devletidir" mesajıyla yanıt vermişti. Bunun üzerine Sela'ya şiddet içerikli mesajlar ve tehditler yağdı.