‘Wonder Woman’ Gal Gadot’dan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki

Aktör Rotem Sala, televizyon programında, “Hangi cehennemde bu hükümetten biri İsrail'in tüm vatandaşları için bir devlet olduğunu, herkesin eşit doğduğunu ve Arapların da insan olduğunu ilan edecek?" sözlerini sarf etmiş, ardından Netanyahu, “İsrail sadece Yahudi halkının ulus devletidir" mesajıyla yanıt vermişti. Bunun üzerine Sela'ya şiddet içerikli mesajlar ve tehditler yağdı.