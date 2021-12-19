Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 12:25
Ünlü oyuncu Timothee Chalamet, Wonka filminin çekimleri için Oxford Üniversitesi’ndeydi.
İngiltere’nin Oxford şehrinde bulunan üniversitenin Radcliff Camera adlı binasında yapılan çekimler için kampüse geldiği öğrenilen Chalamet için hayranları bina önünde kalabalık oluşturdu.
Çekimlerin son gününde 25 yaşındaki Amerikalı oyuncuyu görebilmek için bekleyen hayranları, ünlü aktörden imza istedi.
Ancak Chalamet, corona virüsün ynei varyantı Omicron’un İngiltere’de yaygın olması nedeniyle kibarca imza taleplerini reddetti.
Ünlü oyuncu, hayranlarına ve basın mensuplarına el sallamakla yetindi.
Roald Dahl'ın popüler çocuk kitabı "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"na dayanan Wonka filmi, dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasının sahibi olan Willy Wonka’nın maceralarına ve fabrikada çalışan Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor.
Wonka, 2023’te gösterime girecek.
İşte Chalamet'in film seti çevresinde bekleyen hayranları...