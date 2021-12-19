Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi

Wonka filminin Oxford Üniversitesi'nde yapılan çekimleri için İngiltere'de bulunan Amerikalı oyuncu Timothee Chalamet'in hayranları imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak oyuncu imza taleplerini kibarca reddetti.

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 12:25

Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 1

Ünlü oyuncu Timothee Chalamet, Wonka filminin çekimleri için Oxford Üniversitesi’ndeydi.

Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 2

İngiltere’nin Oxford şehrinde bulunan üniversitenin Radcliff Camera adlı binasında yapılan çekimler için kampüse geldiği öğrenilen Chalamet için hayranları bina önünde kalabalık oluşturdu.

Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 3

Çekimlerin son gününde 25 yaşındaki Amerikalı oyuncuyu görebilmek için bekleyen hayranları, ünlü aktörden imza istedi.

Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 4

Ancak Chalamet, corona virüsün ynei varyantı Omicron’un İngiltere’de yaygın olması nedeniyle kibarca imza taleplerini reddetti.

Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 5

Ünlü oyuncu, hayranlarına ve basın mensuplarına el sallamakla yetindi.

Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 6

Roald Dahl'ın popüler çocuk kitabı "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"na dayanan Wonka filmi, dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasının sahibi olan Willy Wonka’nın maceralarına ve fabrikada çalışan Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor.

Wonka, 2023’te gösterime girecek.

Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 7

İşte Chalamet'in film seti çevresinde bekleyen hayranları...

Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 8
Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 9
Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 10
Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 11
Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi - 12

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