Wonka filminin çekimlerini yapan Timothee Chalamet'e hayranlarından büyük ilgi

Roald Dahl'ın popüler çocuk kitabı "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"na dayanan Wonka filmi, dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasının sahibi olan Willy Wonka’nın maceralarına ve fabrikada çalışan Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor.

Wonka, 2023’te gösterime girecek.