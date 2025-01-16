Yağlı karaciğeri iyileştirmek için sabah rutini: Uyanınca 1 bardak için

2024'te yapılan bir araştırmaya göre, sağlıklı bir şekilde daha fazla meyve ve sebze tüketmek, Alkol Olmayan Yağlı Karaciğer geliştirme riskini azaltabilir.

Yapmak için, ekstra anti-inflamatuar özellikler için taze sebzeleri su ve bir tutam zencefil ile karıştırın.

Maksimum emilim için bu suyu limonlu suyunuzdan 30 dakika sonra için.



