Yağmur Sarıoğlu takipçisine cevap verdi: Tanıştığımızda 7000 liralık arabaya biniyordu

1 Instagram hesabını kapattığı için boşanacağı iddia edilen, bunun üzerine tekrar sosyal medyaya dönen Yağmur Sarıoğlu , eşi Sabri Sarıoğlu ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafını paylaştı.

2 Ancak fotoğrafın altına gelen "Acaba bu adama parası olmadan da bakar mısın? Kandırmayalım kendimizi" yorumuna sessiz kalamadı.

3 "Üf bir bitmediniz. Biz birlikte olmaya başladığımızda eşim 18 yaşındaydı ve milyon dolar yerine 7000 liralık arabaya biniyor, boş mukaveleye oynuyordu" diye cevap veren Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

4 "Çok şükür ikimiz de alın terimizle çok çalışarak geldik bir yerlere. Kirli düşüncelerinizi kendi hayatınıza saklayın bize bulaşmayınız rica edeceğim"





5 Özel bir hava yolu şirketinde pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu "Yenge reizi bırakırsan sana olan sevgimiz saygımız helal değildir. Onun gibi karakterli yüreği temiz bi adam bulamazsın" yorumuna da sessiz kalmadı.



