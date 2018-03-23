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Yağmur Sarıoğlu'nun Lamborghini'si artık 'düğün arabası'

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun, 2 milyon 700 bin TL değerindeki Lamborghini'si artık evlenecek çiftlere düğün günü kiraladığı iddia edildi.

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    Göztepeli Sabri Sarıoğlu, hız tutkunu eşi Yağmur Sarıoğlu’na 2 milyon 700 bin TL’ye Lamborghini Aventador hediye etmişti.
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    Akşam Life'ın haberine göre; aracıyla adeta gövde gösterisi yapan Yağmur Sarıoğlu, bir süre sonra aracını satmak istedi.
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    Ancak lüks araba bir türlü alıcısını bulamadı.
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    İddiaya göre Yağmur Sarıoğlu, hal böyle olunca turuncu rengi ve özel tasarımıyla dikkat çeken Lamborhhini’yi düğün günü evlenecek olan çiftlere kiralamaya başladıb
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    2 milyon 700 bin TL değerindeki son model Lamborghini, Etiler’deki bir galeride tutuluyor.
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