Yağmur yağınca dağlarda fışkırdı; Geçim kaynağı oldu, toplayıp pazara getiriyorlar

Memur emeklisi Mehmet Yiğitaslan da, "Bu günlerde pazarda bol bol bu melkileri görüyoruz. Havaların yağışlı gitmesi sıcaklıkların da mantarın üremesi için normal olması bunların çoğalmasına neden oldu. Severek yiyoruz" dedi.

64 yaşındaki satıcı Kazım Çakır ise, "Bu aylarda rahmetlerimiz bol oldu. Melkilerimiz de çıktı. Melki geçim kaynağı bizim. Satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz" derken, 67 yaşındaki satıcı Ali Yılmaz da, "Havalar yağışlı, güzel oldu. Bol bol mantar satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz. Bu mantar köylülere çok iyi geldi bu sene" şeklinde konuştu.