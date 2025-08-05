Yakın bir arkadaşlığın bitmesi beyni nasıl etkiler?
Son araştırmalar, yakın arkadaşlıkların yüzde 70’inin, yedi yıl içinde sona erdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, yakın arkadaş kaybının, kişiyi hem psikolojik hem de nörolojik anlamda etkileyebildiğini belirterek uyarıyor.
Verywell Mind'da yer alan habere göre, yakın bir arkadaşla iletişimin kesilmesi, beyin üzerinde şu etkilere yol açabiliyor:
1. TEHDİT HİSSİ
Nörolog Dr. Lisa Shulman, arkadaşla küsmenin, beynin duygusal tepkilerden sorumlu olan bölgesi amigdalayı harekete geçirdiğini belirtiyor. Uzman isim, ''Amigdala, çevredeki tehditleri tarar. Duygusal travma belirli bir eşiği aşarsa, beyin alarma geçer ve vücut savunma moduna girer'' diyor.