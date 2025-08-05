Yakın bir arkadaşlığın bitmesi beyni nasıl etkiler?

Son araştırmalar, yakın arkadaşlıkların yüzde 70’inin, yedi yıl içinde sona erdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, yakın arkadaş kaybının, kişiyi hem psikolojik hem de nörolojik anlamda etkileyebildiğini belirterek uyarıyor.

Yakın bir arkadaşlığın bitmesi beyni nasıl etkiler? - 1

Verywell Mind'da yer alan habere göre, yakın bir arkadaşla iletişimin kesilmesi, beyin üzerinde şu etkilere yol açabiliyor:

1. TEHDİT HİSSİ

Nörolog Dr. Lisa Shulman, arkadaşla küsmenin, beynin duygusal tepkilerden sorumlu olan bölgesi amigdalayı harekete geçirdiğini belirtiyor. Uzman isim, ''Amigdala, çevredeki tehditleri tarar. Duygusal travma belirli bir eşiği aşarsa, beyin alarma geçer ve vücut savunma moduna girer'' diyor.

YAŞAM HABERLERİ

Yakın bir arkadaşlığın bitmesi beyni nasıl etkiler? - 2

2. HORMON DÜZENSİZLİKLERİ 

Psikiyatrist Dr. Sharon Batista; serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi ruh halini düzenleyen kimyasalların bu süreçte etkilenebileceğini söylüyor.

Serotonin azalması mutsuzluk yaratırken, dopamin kaybı hayattan keyif alma yetisini azaltabiliyor. 

Yakın bir arkadaşlığın bitmesi beyni nasıl etkiler? - 3

3. DEPRESYON VE ANKSİYETE

Dr. Shulman, kayıpla ilgili çevresel tetikleyicilerin zamanla “duygusal beyin”i güçlendirebileceğini, bu durumun ise “düşünen beyin”i bastırarak anksiyete, depresyon ve uyku sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Yakın bir arkadaşlığın bitmesi beyni nasıl etkiler? - 4

YAKIN ARKADAŞI KAYBETMENİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

1. BELİRSİZ YAS

Bu durumu “belirsiz yas” olarak tanımlayan terapist Stevie Blum, ''Hayatta olan ama artık sizin hayatınızda olmayan birini özlemenin verdiği acı, kişiyi kederli bir ruh haline sürükleyebilir'' diyor.

2. REDDEDİLMİŞLİK HİSSİ

Arkadaşlıklar, aidiyet ve bağ kurma ihtiyacını karşıladığı için bu bağın kopması kişide yalnızlık, öz şüphe ve reddedilme duygularını doğurabiliyor. Dr. Batista, bunun depresyon, anksiyete ve özgüven kaybına yol açabileceğini ifade ediyor.

3. KORKU TEPKİSİ

Blum’a göre, bazı insanlar bu tür kayıplardan sonra tekrar incinme korkusuyla diğer ilişkilerden uzak durabilir. Dr. Romanoff ise, kişinin kendini izole ederek duygusal savunma geliştirebileceğini öne sürüyor.

Yakın bir arkadaşlığın bitmesi beyni nasıl etkiler? - 5

Dr. Sabrina Romanoff, bir arkadaşın kaybının da tıpkı romantik bir ilişkinin bitişi kadar önemli bir eşik olduğunu vurguluyor. Uzman isim, ''Bu süreçte paylaşılan anılar ve o kişinin hayatınızdaki rolü için yas tutmaktan kaçınmayın'' önerisinde bulunuyor.

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