Yakın bir arkadaşlığın bitmesi beyni nasıl etkiler?

YAKIN ARKADAŞI KAYBETMENİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

1. BELİRSİZ YAS

Bu durumu “belirsiz yas” olarak tanımlayan terapist Stevie Blum, ''Hayatta olan ama artık sizin hayatınızda olmayan birini özlemenin verdiği acı, kişiyi kederli bir ruh haline sürükleyebilir'' diyor.

2. REDDEDİLMİŞLİK HİSSİ

Arkadaşlıklar, aidiyet ve bağ kurma ihtiyacını karşıladığı için bu bağın kopması kişide yalnızlık, öz şüphe ve reddedilme duygularını doğurabiliyor. Dr. Batista, bunun depresyon, anksiyete ve özgüven kaybına yol açabileceğini ifade ediyor.



3. KORKU TEPKİSİ

Blum’a göre, bazı insanlar bu tür kayıplardan sonra tekrar incinme korkusuyla diğer ilişkilerden uzak durabilir. Dr. Romanoff ise, kişinin kendini izole ederek duygusal savunma geliştirebileceğini öne sürüyor.