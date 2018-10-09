Yaklaşan şov öncesi Victoria’s Secret mankenlerinden tüyolar
Tamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi öncesi Jasmine Tookes ve Martha Hunt'tan açıklamalar geldi. Tookes mesleğinin zorluklarını, Hunt ise kulisteki atmosferi anlattı.
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1Daha önce 16 şov gerçekleştirdiği New York’a dönerek problemsiz bir süreç geçirmeyi hedefleyen Victoria’s Secret defilesi için geri sayım başladı.
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2Victoria’s Secret'ın meşhur 'Fantasy Bra'sını (Fattesi Sütyeni) taşıdıktan sonda yıldızı parlayan Jasmine Tookes, 'melek' olmanın zorluklarını anlattı:
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"İçinde bulunduğum pozisyona minnettarım. Bu iş sadece gördüğünüz şovla bitmiyor. Kampanyalar, açılışlar derken tüm dünyayı gezmeniz ve uzun saatler mesai harcamanız gerekiyor."
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4"Melek olmak isteyen kızlara sesleniyorum. Tüm yıl boyunca çok çalışın ve sadece şov zamanı değil her zaman hazır olur."
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5Victoria’s Secret meleklerinden Martha Hunt, ise Hello! dergisine konuştu.
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62015 yılında markanın kanatlarını takan model, yaklaşan şov hakkında “Kulisteki enerji, hiçbir defileye benzemiyor” dedi.
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7Ekibin çok heyecanlı ve çalışkan olduğunu belirten 29 yaşındaki Hunt, “Pozitif bir atmosfer var. Herkes birbirini izliyor ve iltifatlar ediyor. Bunlar da sizi güçlendiriyor” açıklamasında bulundu.