Yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladı. Dört mevsimde ayrı güzellikte
21.12.2025 15:27
AA
Antalya'nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi'ne ilgi yaz mevsiminde olduğu kadar kışın da yüksek.
YERLİ YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI
Antalya'nın önemli turistlik noktalarından biri olan Düden Şelalesi bu yıl yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, farklı illerden gelen tatilcilerin yanı sıra Rusya'dan Hindistan'a, Çin'den Japonya'ya, Ukrayna'dan ABD'ye kadar çeşitli ülkelerden yabancı turistleri de ağırlıyor.
Hindistan'dan tatil için Antalya'ya gelen Ram Singh, şelaleyi de görmek istediğini belirterek, "Çok güzel bir yer. Fotoğraf çekerek keyifli zaman geçirdim. Sakin ve huzurlu. Suyun sesini ve yeşili çok seviyorum." dedi.
KIŞIN SAKİNLİK ARAYANLARIN TERCİHİ
Yazın daha çok misafir ağırlayan Düden şelalesi, yaz mevsiminde serinlemek için tercih edilirken sonbahar ve kış aylarında doğa ile başbaşa kalmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Kış mevsimi olmasına rağmen yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerin hakim olduğu bölgede, bilet kesim noktasından geçen ziyaretçiler mesire alanlarında piknik yapma, tarihi zeytin işleme alanının kalıntılarını, kaya mezarlarını, lahit kapaklarını, balıkları, suda yüzen ördekleri, mağarada üreme alanı olan yarasaları yakından görme imkanı buluyor.
Düden Şelale'si sorumlusu Süleyman Yavuz, şelaleye ulaşımın çok kolay olduğuna dikkati çekerek, "İsteyen kendi aracıyla isteyen de toplu taşıma araçlarıyla kolayca gelebiliyorlar. Ziyaretçilerimiz burada gün boyunca zaman geçirebiliyor. Tek ricamız, yanında getirdikleri yiyecekleri, çöpleri, her lokasyona koyduğumuz çöp kutularına atmaları." diye aktardı.