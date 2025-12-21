Yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladı. Dört mevsimde ayrı güzellikte

Antalya'nın önemli turistlik noktalarından biri olan Düden Şelalesi bu yıl yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, farklı illerden gelen tatilcilerin yanı sıra Rusya'dan Hindistan'a, Çin'den Japonya'ya, Ukrayna'dan ABD'ye kadar çeşitli ülkelerden yabancı turistleri de ağırlıyor.

Hindistan'dan tatil için Antalya'ya gelen Ram Singh, şelaleyi de görmek istediğini belirterek, "Çok güzel bir yer. Fotoğraf çekerek keyifli zaman geçirdim. Sakin ve huzurlu. Suyun sesini ve yeşili çok seviyorum." dedi.