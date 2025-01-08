Yalan söylemekte tek rakipleri Pinokyo: En fazla yalan söyleyen 5 burç

2- AKREP BURCU

23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğan Akrepler doğası gereği çok gizli ve stratejiktir. Hareketlerinin çoğu genellikle gizli amaçlarına dayanır. Ve bu, onları gerçeği kendi çıkarları için eğip bükmede yetenekli hale getirebilir, örneğin kendilerini veya planlarını başkalarından korumak gibi.