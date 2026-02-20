Yalancı bahar, meyve ağaçlarına çiçek açtırdı
İHA
Ordu'da soğuk havaların ardından yükselen sıcaklıklar, yalancı baharla birlikte meyve ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.
Ordu'da günlerdir sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şubat ayında etkisini gösteren ılık ve güneşli hava dalgası nedeniyle şehir merkezinin yanı sıra sahil ve orta kesimdeki ilçelerde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı.
Yalancı bahara aldanan şeftali badem ve erik ağaçları çiçeklerle kaplandı, bahar aylarını andıran görüntüler oluşturdu.
Normal şartlarda yaklaşık bir ay sonra çiçeklenmesi beklenen ağaçların kış ortasında tomurcuklanması, bahar manzarasını andırdı.
Mehmet Aydın güneşli hava ile birlikte meyve ağaçlarının erkenden çiçek açtığını belirtti ve devam etti:
“Badem ağacını dikeli yaklaşık 3 sene oldu. Şuana kadar meyve vermedi, şimdi de çok güzel çiçeği var. Yalancı bahara aldandı ve bana meyvesi de yanacak gibi geliyor. Ama meyve olmasa dahi şuan için görüntüsü yeterli. Normalde bir ay sonra çiçek açması gerekirdi, hava sıcaklığı şaşırttı. Havalar soğuk giderse meyvesi yanacak.”