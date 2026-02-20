Yalancı bahar, meyve ağaçlarına çiçek açtırdı

Mehmet Aydın güneşli hava ile birlikte meyve ağaçlarının erkenden çiçek açtığını belirtti ve devam etti:

“Badem ağacını dikeli yaklaşık 3 sene oldu. Şuana kadar meyve vermedi, şimdi de çok güzel çiçeği var. Yalancı bahara aldandı ve bana meyvesi de yanacak gibi geliyor. Ama meyve olmasa dahi şuan için görüntüsü yeterli. Normalde bir ay sonra çiçek açması gerekirdi, hava sıcaklığı şaşırttı. Havalar soğuk giderse meyvesi yanacak.”