Yalçın Özden yoğun bakımda. Son durumu nasıl?
20.02.2026 09:46
NTV - Haber Merkezi
"Figüran Osman" tiplemesiyle tanınan Yalçın Özden'den gelen haber sevenlerini üzdü. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu, yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.
1980'li yılların unutulmaz isimlerinden olan ve "Figüran Osman" tiplemesiyle hafızalara kazınan Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Ünlü sanatçısının sağlık durumuna ilişkin açıklama ailesinden geldi.
78 yaşındaki Özden'in ailesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada “Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin" ifadeleri kullanıldı.
“YİNE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞALIM”
Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Onur Özden de “Sağ salim aramıza dön yine aynı sahneyi paylaşalım canım amcam” diye paylaşım yaptı.
SON OLARAK SEKSENLER'DE ROL ALDI
1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı. Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.