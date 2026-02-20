Yalçın Özden yoğun bakımda. Son durumu nasıl?

1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı. Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.