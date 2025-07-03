Yalnız erkek sayısı neden arttı?

Bugün birçok kadın, ruh sağlığını tehdit eden romantik ilişkilerden uzak durmayı, kişisel bir bakım olarak görüyor. Üstelik bu kadınların geneli, duygusal ya da ekonomik anlamda kimseye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebiliyor.

Ancak bu tablo, erkekler için aynı şekilde ilerlemiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, yalnız ve bekar erkeklerin sayısında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyuyor.