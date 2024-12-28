Yalnızlığın şifresi: Bu üç kişilik özelliği ömür boyu bekarlığın habercisi olabilir!
Birini hayat boyu bekar olarak hayal etmeniz gerekse, aklınıza "kedileriyle yaşayan kadın" gibi klişeler gelebilir. Ancak bilim bu konuda farklı bir tablo çiziyor. Bremen Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, bir kişinin uzun süreli bekar kalmasının bazı temel kişilik özellikleriyle bağlantılı olabileceğini gösterdi. İşte bekarlığı etkileyen kişilik özellikleri.
Bekarlık, pek çok kişi için kişisel bir tercih ya da hayatın doğal bir akışı gibi görünse de, bilim bu durumun ardında yatan bazı kişilik özellikleri olabileceğini öne sürüyor.