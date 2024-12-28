Yalnızlığın şifresi: Bu üç kişilik özelliği ömür boyu bekarlığın habercisi olabilir!

KÜLTÜR VE YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Araştırma, bekarlığın kültür ve yaş gibi faktörlere göre değiştiğini de ortaya koydu.

Örneğin, evlilik oranlarının yüksek olduğu ülkelerde bekarlık, bireylerin mutluluğunu daha olumsuz etkiliyor. Bunun aksine, kadınlar bekarlık durumunda erkeklere göre daha mutlu görünüyor.

Yaş ilerledikçe insanlar bekarlıkla daha barışık hale geliyor. Yaşlı bireyler, orta yaşlı bekarlara göre daha yüksek yaşam memnuniyeti bildiriyor.