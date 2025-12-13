Yan Yana rekora doymuyor: Feyyaz Yiğit'in önlenemez yükselişi

Sonrasında Aziz Kedi ile senaryosunu birlikte kaleme aldığı Gibi dizisiyle dikkat çeken Feyyaz Yiğit, dizide 6 sezon boyunca Yılmaz karakterini oynadı.

Gibi'deki performansıyla da 48'inci Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu" dalında ödül alan Yiğit, Gibi'nin final yapma sebebini şu sözlerle anlattı:

“Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik."