Yan Yana rekora doymuyor: Feyyaz Yiğit'in önlenemez yükselişi
13.12.2025 00:38
NTV - Haber Merkezi
Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı "Yan Yana" filminin yakaladığı başarı sonrası Feyyaz Yiğit'in kariyeri merak konusu oldu.
Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı "Yan Yana" filmi fırtınalar estirmeye devam ediyor. Vizyon macerası devam eden Yan Yana filmi yeni bir rekora imza attı.
Vizyona girdiği ilk haftada 500 bin seyirci rakamıyla gişede zirveye yerleşen Mert Baykal imzalı film, 2 milyon izleyiciyi aşarak 2025'in en çok izlenen filmi oldu.
Fransız filmi “Can Dostum”un uyarlaması olan "Yan Yana"nın senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı.
Filmde paraşüt kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan varlıklı Refik ile yardımcısı Ferruh arasındaki dostluk anlatılıyor.
"Yan Yana" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Feyyaz Yiğit'in şöhret yolculuğu merak edildi.
BİRÇOK ÖDÜL ALDI
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Feyyaz Yiğit, mezun olduktan sonra bir ajansta çalışırken Okan Bayülgen ile tanıştı.
Ardından Bayülgen'in Disko Kralı programının metin yazarlarına dahil olan Feyyaz Yiğit, "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" gibi yapımlarla tanındı.
Oyunculuk performansıyla göz dolduran Yiğit, Ölümlü Dünya'daki rolüyle 2018 yılında 23'üncü Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüle layık görüldü.
GİBİ İLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Sonrasında Aziz Kedi ile senaryosunu birlikte kaleme aldığı Gibi dizisiyle dikkat çeken Feyyaz Yiğit, dizide 6 sezon boyunca Yılmaz karakterini oynadı.
Gibi'deki performansıyla da 48'inci Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu" dalında ödül alan Yiğit, Gibi'nin final yapma sebebini şu sözlerle anlattı:
“Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik."
YAN YANA İLE GÜNDEMDE
Şimdilerde “Yan Yana” filmindeki Ferruh karakteriyle gündemden düşmeyen Yiğit, Haluk Bilginer'le partner olmaktan ilk olarak çok korkup heyecanlandığını ancak usta oyuncudan çok şey öğrendiğini belirtti.
"ŞANSIM YAVER GİTTİ"
Feyyaz Yiğit, katıldığı bir programda başarısıyla ilgili de "Şansım yaver gitti… Bir sürü insan çalışıyor ama kazanamıyor. Bazen çok emek veriyorsun, veriyorsun; yaşarken de göremiyorsun. Ben o açıdan şanslıyım" dedi.
"Yeterince çalışırsanız başarırsınız" gibi nasihatlerden hoşlanmadığını ifade eden Feyyaz Yiğit, "Yeterinden fazla çalışsanız da başaramayabilirsiniz. Bir sürü parametrenin aynı anda çalıştığı bir şey hayat. O açıdan da şanslıyım. Kimseye öyle apır sapır nasihatler veriyormuş gibi görünmek istemem" şeklinde konuştu.