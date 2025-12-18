Yan Yana zirvede. Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu

27 Aralık 2024'te vizyona giren "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi yılın en çok izlenen ikinci yapımı oldu. 2025'te 1 milyon 714 bin 66 izleyiciyle buluşan filmin toplam izleyicisi 2 milyon 308 bin 117 oldu.

TRT Çocuk’un sevilen animasyon dizisinin sinema uyarlaması olan filmden elde edilen gelir ise 389 milyon lirayı aştı.

Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi olan yapım, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda İsmail Fidan oturuyor.