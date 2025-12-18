Yan Yana zirvede. Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu
18.12.2025 14:42
AA
Yerli ve yabancı birçok filmin sinemaseverlerle buluştuğu 2025 yılının en çok izlenen yapımları belli oldu. Mert Baykal imzalı "Yan Yana" zirvede yer aldı.
2025 yılında maceradan komediye, dramdan aksiyona çok sayıda film seyirciyle buluştu. Box Office Türkiye'nin verilerine göre; 362'si yeni olmak üzere 539 filmin vizyona girdiği 9 ayda, toplam izleyici sayısı 25 milyon 905 bin 320'ye ulaştı.
EN ÇOK İZLENEN YAPIM "YAN YANA" OLDU
Sinemaseverlerin 2025'te en çok izlediği yapım Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in başrolleri paylaştığı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filmi oldu.
14 Kasım'da vizyona giren "Yan Yana", 5 haftada 2 milyon sınırını aşarak, 2 milyon 231 bin 911 izleyiciye ulaştı. Filmden elde edilen hasılat ise 525 milyon 749 bin lirayı buldu.
Fransız filmi "Can Dostum"un uyarlaması olan "Yan Yana"nın yönetmenliğini Mert Baykal üstlendi. Filmin senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı.
Paraşüt kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan varlıklı Refik ile yardımcısı Ferruh arasındaki dostluğun anlatıldığı filmin kadrosunda; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi ünlü isimler de yer alıyor.
RAFADAN TAYFA: KAPADOKYA
27 Aralık 2024'te vizyona giren "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi yılın en çok izlenen ikinci yapımı oldu. 2025'te 1 milyon 714 bin 66 izleyiciyle buluşan filmin toplam izleyicisi 2 milyon 308 bin 117 oldu.
TRT Çocuk’un sevilen animasyon dizisinin sinema uyarlaması olan filmden elde edilen gelir ise 389 milyon lirayı aştı.
Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi olan yapım, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda İsmail Fidan oturuyor.
BİR MINECRAFT FİLMİ
Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimleri bir araya getiren "Bir Minecraft Filmi" listenin üçüncü sırasında yer aldı.
Jared Hess'in yönettiği yapımı 1 milyon 7 bini aşkın kişi izlerken, filmin hasılatı 224 milyon 813 bin liraya ulaştı.
UYKUCU
Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ve Barış Falay'ın başrolleri paylaştığı "Uykucu", en çok izlenenler filmler listesinde dördüncü sırada yer aldı. 29 Ekim'de buluşan yapım 820 bin 263 izleyiciye ulaşırken, elde edilen gelir ise 156 milyon 842 bin lira oldu.
Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği film, gizli bir örgütün ölümcül oyununda kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor.
SİHİRLİ ANNEM: HEPİMİZ BİRİZ
İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimlerin rol aldığı "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filmi, en çok izlenen beşinci film oldu. Mustafa Kotan'ın yönettiği ve 817 bin 896 kişinin izlediği yapım, 169 milyon 304 bin lira gelir elde etti.
ZOOTROPOLİS 2
En çok izlenen filmler listesinin altıncı sırasında yer alan animasyon filmi, Judy ve Nick'in Zootropolis'e gelişiyle şehirde yaşanan kaosa odaklanıyor.
Jared Bush ve Byron Howard'ın birlikte yönettiği "Zootropolis 2" 791 bin 691 izleyiciyle buluşurken, elde edilen hasılat ise 177 milyon 665 bin lirayı geçti.
ŞAMPİYONLAR
Listenin yedinci sırasında yer alan Şampiyonlar filminin kadrosunda; Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak rol alıyor. Sinema salonlarına 702 bin 622 izleyiciyi çeken yapımdan, 106 milyon 932 bin lira gelir elde edildi.
KARDEŞ TAKIMI 2
Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu “Kardeş Takımı 2” listede sekizinci sırada konumlandı. 675 bin 291 kişi tarafından izlenen filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin rol aldı. Filmden elde edilenn hasılat 124 milyon 771 bin lirayı buldu.
KİRPİ SONIC 3
İnsan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıyan yapım, yılın en çok izlenen dokuzuncu filmi olarak sıralamaya girdi. Jeff Fowler imzalı animasyon film “Kirpi Sonic 3”ü 618 bin 923 kişi izledi. Filmin hasılatı ise 124 milyon 542 bin lira oldu.
KRAL ŞAKİR: DÜNYALAR KARIŞTI
Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın çektiği "Kral Şakir: Dünyalar Karıştı", yapay zeka tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin farklı dünyalara açılan maceralarını konu alıyor.
Yılın en çok izlenen onuncu filmi olan yapım, 564 bin 520 kişiyi sinema salonlarına çekti. Filmden elde edilen gelir ise 108 milyon 653 bin lirayı geçti.