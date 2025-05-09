Yanıklara buz koyuyor musunuz? Bu tehlikesi çok az biliniyor

BUZ UYGULAMASI NEDEN TEHLİKELİ?

Yanık sonrası cilt zaten zarar görmüş ve savunmasız hale gelmişken, doğrudan buz teması bölgedeki kan akışını azaltıyor. Bu da iyileşmeyi yavaşlatıyor ve doku nekrozu (doku ölümü) riskini artırıyor. Ayrıca, buzun donma etkisi yaratması ve cilde yapışma ihtimali, yarayı daha da kötüleştirebiliyor.