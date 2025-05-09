Yanıklara buz koyuyor musunuz? Bu tehlikesi çok az biliniyor
Ev kazalarında en sık karşılaşılan durumlardan biri olan yanıklarda, halk arasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerin bazıları sanıldığının aksine iyileşmeyi geciktirebilir. Özellikle buz uygulaması, doku hasarını daha da kötüleştirebileceği için uzmanlar tarafından kesin olarak önerilmiyor.
Yüzyıllardır süregelen ev reçetelerinde tuz, yumurta akı ya da yağ gibi maddelerin kullanıldığı biliniyor. Günümüzde ise çoğu kişi, yanan bölgeye buz uygulamanın serinletici etkisiyle rahatlama sağlayacağını düşünüyor. Ancak sağlık uzmanlarına göre, bu alışkanlıklar ciddi sonuçlara yol açabiliyor.