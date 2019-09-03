Yanlış dil öğrendi fenomen oldu

Dünyayı gezerken Malezya'da bir adaya yerleşen Dan Tyler, resmi dil sanarak yerlilerin dilini öğrendi. Ülkenin başkentine gittiğinde unutulmak üzere olan tarihi bir dili öğrendiği ortaya çıkan 19 yaşındaki İngiliz genç çok geçmeden televizyon yıldızı oldu.
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İngiliz Dan Tyler, 19 yaşında sırt çantasını alıp dünyayı gezmeye karar verdi. Biriktirdiği paralar yettiği kadar gezecekti. Malezya’nın Pulau Kapas adasından çok etkilendi, buraya yerleşti.
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Yerlilerin dilini zamanla öğrendi. Ülkenin resmi dili olan Malayca’ya hakim olduğuna inanarak başkent Kuala Lumpur’u ziyarete gitti.
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Ancak kimse konuştuğu dili anlamıyordu. Bir süre sonra Tyler’ın ülkede çok az kişinin bildiği en eski lehçelerden biriyle konuştuğu anlaşıldı.
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Terengganu lehçesini kullanan Tyler, Malezyalıları hayrete düşürdü.
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Kısa sürede 'Yerel dillerinden birini sular seller gibi konuşan İngiliz' haberiyle ülkenin gündemi oldu.
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Fenomen haline gelen Tyler (29), artık ülkede bir televizyon yıldızı