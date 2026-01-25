"Yapamazsın, boşver" dediler ama yaptı. Hızı saatte 60 kilometreye ulaşan hayâl

Aracı ilk olarak 3 tekerlekli ve su ile çalışan yaptığını ancak istediği potansiyeli alamadığını belirten Yalçın, "27 senedir motor tamircisiyim. Küçüklüğümden bu yana hep gerçekleştirmek istediğim bir hayalimdi. Şimdi böyle bir proje yaptık. Çıkma parçalardan, hurdalardan tamamlayarak. 2 yıl sonra bu hale getirdim. Önce 3 tekerlekli yapmaya çalıştık, ancak istediğimiz potansiyeli alamadık. Suyla çalıştırmayı denedik, ama verim alamadık. Tekrar benzinle çalıştırdık ve istediğimiz potansiyeli aldık. Ama biraz daha geliştirmek istiyorum" dedi.