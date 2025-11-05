Yapay tatlandırıcılar kilo vermeye yardımcı olur mu?
05.11.2025 10:58
Son Güncelleme: 05.11.2025 11:26
Öznur Doğan
Yeni bir araştırma, obezite tedavisinde tatlandırıcı kullanımının kilo kaybını teşvik edebileceğini ve bağırsak sağlığını iyileştirebileceğini ortaya koydu.
Zayıflama sürecinde birçok kişi, rafine şeker yerine yapay tatlandırıcıları tercih ediyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tatlandırıcıların kilo kaybına yardımcı olup olmadığı konusuna temkinli yaklaşıyor.
Güncel bir analiz, tatlandırıcı tüketiminin obez bireylerde yılda ekstra 1 buçuk kilo kaybına yol açabileceğini buldu. Ayrıca, bu değişikliğin bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileyebileceği, sindirilemeyen karbonhidratların fermente edilmesiyle kilo kaybını destekleyebileceği de belirtildi.
Bağırsak mikrobiyotasının, vücutta sindirime yardımcı olan bakteri, mantar ve virüslerden oluştuğu biliniyor. Hollandalı bilim insanları, tatlandırıcıların, kısa zincirli yağ asitlerinin ve metan gazı üreten bakterilerin artışına yol açtığını saptadı. Bu değişikliklerin, sindirilemeyen karbonhidratların parçalanmasına yardımcı olarak kilo kaybına katkı sağladığı düşünülüyor.
İLK KEZ KANITLANDI
Nature Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmanın, aşırı kilolu ve obez bireylerde tatlandırıcıların faydalarını gösteren ilk çalışma olduğu belirtildi. Çalışmaya katılan tüm bireylerin, şeker tüketimlerini yüzde 10’un altında tutan sağlıklı ve düşük şekerli bir diyet izledikleri de vurgulandı.
Ses getiren çalışmada tatlandırıcıların yan etkileri arasında karın krampları, dışkı sorunu ve aşırı bağırsak gazı gibi belirtiler gözlemlendi.
Colorado Üniversitesi'nden bilim insanları da eritritol gibi "sıfır kalori" tatlandırıcıların, tüketildikten sadece birkaç saat sonra vücutta zarara yol açabileceğini ortaya koymuştu. Profesör Christopher DeSouza, "Güvenli" olarak adlandırılan tatlandırıcıların potansiyel sağlık risklerine dikkat çeken çalışmaların arttığını belirtti.