Yapay zeka geleceğin tehditi mi? Uzmanlar yardımcı araç olarak kullanımını öneriyor

"Yapay zeka meslekleri öldürecek mi?" sorusu gündemdeki yerini korurken Microsoft CEO'sunun "Beyaz yakalılar 18 ay sonra işsiz kalacak." iddiası bu sefer de yeni tartışma başlattı.

"Genie 3" adlı yapay zeka programıyla, tasarımcıların uzun zamanlarını alan ve yoğun emek isteyen işler, artık dakikalar içerisinde hazır hale getiriliyor. Bu yapay zeka robotu, tasarım yapıyor, oyun tasarlıyor, hareketli görseller oluşturuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ALTINDA MI?

"Genie 3" ve diğer yapay zeka robotlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ve gün geçtikçe yenilenen özellikleriyle de birçok sektörde olduğu gibi üniversite öğrencilerini de kaygılandırıyor.

Dijital oyun tasarımı eğitimi alan üniversite öğrencileri, mezun olduklarında iş bulma noktasında oldukça tereddütleniyor.