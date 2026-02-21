Yapay zeka geleceğin tehditi mi? Uzmanlar yardımcı araç olarak kullanımını öneriyor
21.02.2026 10:24
NTV - Haber Merkezi
Yapay zekadaki gelişim neredeyse hayatın her alanını etkilerken bazı meslekler ise risk altına girdi. Microsoft CEO'sunun "Beyaz yakalılar 18 ay sonra işsiz kalacak." iddiası da yeni bir tartışma başlattı. Haber: Beyzanur Özer
"Yapay zeka meslekleri öldürecek mi?" sorusu gündemdeki yerini korurken Microsoft CEO'sunun "Beyaz yakalılar 18 ay sonra işsiz kalacak." iddiası bu sefer de yeni tartışma başlattı.
"Genie 3" adlı yapay zeka programıyla, tasarımcıların uzun zamanlarını alan ve yoğun emek isteyen işler, artık dakikalar içerisinde hazır hale getiriliyor. Bu yapay zeka robotu, tasarım yapıyor, oyun tasarlıyor, hareketli görseller oluşturuyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ALTINDA MI?
"Genie 3" ve diğer yapay zeka robotlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ve gün geçtikçe yenilenen özellikleriyle de birçok sektörde olduğu gibi üniversite öğrencilerini de kaygılandırıyor.
Dijital oyun tasarımı eğitimi alan üniversite öğrencileri, mezun olduklarında iş bulma noktasında oldukça tereddütleniyor.
İŞ GÜCÜNDEN TASARRUF
Tasarım öğrencileri, konuyla ilgili görüş bildirirken, yapay zeka kullanan şirketlerin, koltuk sayılarının 5'ten 2'ye düşürüldüğünü söylüyor.
Konuyla ilgili konuşan öğrenciler, mezun olduktan sonra iş bulma konusunda zorlanabilecekleri konuşunda da endişe duyuyor.
Bir kısım öğrenci de yapay zeka aracılığıyla her şeyi yapabildiklerini belirtirken aynı zamanda, “tam verim almak istemiyorum” diye de ekledi.
KULLANICI YAPAY ZEKAYA PARA ÖDEMEK İSTEMİYOR
Dijital Oyun Tasarımı bölümü Öğretim Görevlisi Memduh Can Tanyeli ise, yapay zekadaki gelişimin oyun sektörünü ele geçirmesi konusunda görüşlerini aktardı.
Tanyeli, “İnsanlar para verdikleri oyunun tamamen yapay zeka olmasını istemiyor” derken, yapay zeka kullanımının önemli bir duruş olduğunun da altını çizdi.
YARDIMCI ARAÇ OLARAK KULLANILMALI
Uzmanlara göre, günümüzde yapay zeka kullanımı artmasıyla, gençlerin de düşünme ve yaratıcılık becerileri köreliyor.
Uzmanlar yapay zekayı hiçbir zaman ana kaynak olarak önermiyor. İnsan gücünün desteklenmesi amacıyla kullanılması gerektiğini savunan uzmanlar, yapay zekanın yardımcı araç olarak kullanılması gerektiğini de ekliyor.