Yapay zekaya göre özgüvensiz insanların en çok kurduğu 10 cümle

Özgüvensizlik, sadece duygusal değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Kişi, kendini sürekli olarak yetersiz, eksik veya başarısız hissedebilir. Bu durum depresyon, kaygı bozuklukları, stres ve düşük motivasyon gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Özgüvensiz birey, toplum içinde daha çekingen ve utangaç tavırlar sergiler. Bu davranış, zamanla sosyal fobiye dönüşebilir.