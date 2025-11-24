Yapay zekaya kızdı Nemrut Dağı'na saldırdı. Tarihi mekana zarar da verdi
24.11.2025 10:25
Son Güncelleme: 24.11.2025 10:44
DHA
Adıyaman'da kendisini türkücü olarak tanıtan birisi, yapay zekaya kızıp UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı heykellerinin üzerinde sazını kırdı.
Yapay zekaya kızdı, tarihi eserlerin üzerinde sazını kırdı.
Kendisini türkücü olarak tanıtan Aydın Aydın isimli birisi, “Yapay zekanın insana ait bütün bilgileri toplayıp insana karşı kullandığını, birçok mesleğin yok olacağını, müzik sektörüne de ciddi zarar vereceğini” iddia ederek, sazını Nemrut Dağı'ndaki tarihi taşlara vurup kırdı. Aydın, bu garip eyleminin sonrasında türkü söyledi.
Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla sosyal medyada adından sıkça bahsettirmeyi başaran “Türkücü” Aydın, bu kez de neredeyse tüm dünyanın gündeminde olan yapay zekaya savaş açtığını ilan ettiğini duyurdu.
Yapay zekanın yakında birçok mesleği yok edeceğini belirten Aydın, bu duruma kızdığını ve emeğinin çalındığını iddia ederek yaklaşık 2 bin 100 yıllık heykellerin üzerinde sazını kırdı.
Aydın, gidişatın hiç iyi olmadığını ve bir an önce önlem alınması gerektiğini de söylerek, "Yapay zeka böyle devam ederse, doğal zekamızı yerle bir edecek. Yapay zeka artık çalıyor, yapay zeka söylüyor, yapay zeka oynuyor, yapay zeka klip çekiyor, bizler ne olacağız. Hepimiz yok mu olacağız?" dedi.
Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2 bin 150 metre yüksekliğinde Nemrut Dağı, 1987'de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi.
1988 yılında tesis edilen Nemrut Dağı Millî Parkı ile korumaya alındı.
Nemrut Dağı’ndaki heykeller, Kommagene Kralı I. Antiochos döneminde yapıldı. Nemrut Dağı'nın tarihi, MÖ 1. yüzyıla kadar uzanıyor. Heykellerin yaklaşık olarak 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
AYDIN AYDIN KİMDİR?
17 yılda 8 albüm çıkartan Aydın Aydın türküleri ile fark yaratan ilginç klipleriyle tanılıyor. Oldukça farklı bir sanatı olan Aydın Aydın Su Sesi, Pıt Pet türküleri gibi çalışmalarla çevre duyarlılığına farkındalık kazandırdığını da iddia ediyor.
Türkücü olmadan önce çobanlık yapan Aydın Aydın, Deniz ve Arda adında 2 erkek çocuk babası.