Yapımcı Harvey Weinstein taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolara uzlaştı

Buna göre, anlaşma Weinstein'in tarafından tecavüze ve tacize uğradığını beyan eden tüm kadınların davalarını kapsıyor. Ancak, anlaşmaya göre Weinstein hiçbir şekilde tacizden sorumlu tutulmayacak ve ödeme yapmayacak. 25 milyon dolar Weinstein'in iflas halindeki şirketinin sigorta poliçesinden karşılanacak.