Yapımcı Harvey Weinstein taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolara uzlaştı

New York Times’ın davanın avukatlarına dayandırdığı haberine göre, iHollywood yapımcısı Harvey Weinstein ve iflas halindeki şirketinin kurulu, Weinstein hakkında taciz ve tecavüz iddiasında bulunan yaklaşık 70 kadına 25 milyon dolar tazminat ödeme konusunda geçici olarak anlaştı.
Buna göre, anlaşma Weinstein'in tarafından tecavüze ve tacize uğradığını beyan eden tüm kadınların davalarını kapsıyor. Ancak, anlaşmaya göre Weinstein hiçbir şekilde tacizden sorumlu tutulmayacak ve ödeme yapmayacak. 25 milyon dolar Weinstein'in iflas halindeki şirketinin sigorta poliçesinden karşılanacak.
67 yaşındaki Weinstein yaklaşık iki yıl önce aralarında Gywneth Paltrow, Angelina Jolie, Kelly Brook ve Asia Argento gibi birçok ünlü yıldızın bulunduğu ve çoğunluğu aktris ve set çalışanı 70 kadın tarafından tecavüz ve cinsel taciz iddiasıyla suçlanmıştı. Ancak Weinstein iddiaları kabul etmemişti.
Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi ‘Ben de’ (Me too) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı.
Sadece 2 günden 12 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenledi.