Yapımcı Mustafa Uslu aynı gün hem baba hem de dede oldu

1 Yapımcı Mustafa Uslu ile oyuncu Sinem Öztürk önceki gün anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. Oğulları Mustafa ve Kemal’i kucağına alan çift güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.







2 Yeni filmi Türk İşi Dondurma filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu.







3 Aynı gün hem baba hem de dede olduğunu söyleyen Uslu şöyle konuştu: "Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum."







4 "Kızıma rica ettim. ‘Kayınpederle iddialaştık, ne olur önce doğurma, ben önce dede olmayayım önce o olsun’ dedim. O da bana ‘bende baba bırak’ dedi"





