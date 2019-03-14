Yapımcı Mustafa Uslu aynı gün hem baba hem de dede oldu

Oyuncu Sinem Öztürk ile birlikte bebeklerini kucağına alan Ayla, Müslüm ve Çiçero gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, "Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum" dedi.
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Yapımcı Mustafa Uslu ile oyuncu Sinem Öztürk önceki gün anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. Oğulları Mustafa ve Kemal’i kucağına alan çift güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.
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Yeni filmi Türk İşi Dondurma filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu.
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Aynı gün hem baba hem de dede olduğunu söyleyen Uslu şöyle konuştu: "Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum."
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"Kızıma rica ettim. ‘Kayınpederle iddialaştık, ne olur önce doğurma, ben önce dede olmayayım önce o olsun’ dedim. O da bana ‘bende baba bırak’ dedi"
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"Eşim doğum yaptı bir saat sonra da kızımın doğum haberini aldım. Bizim için güzel bir gündü."