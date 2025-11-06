Yapımı seneler sürdü: Büyük Mısır Müzesi antik çağlara ışık tutuyor
06.11.2025 15:15
Anadolu Ajansı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında bulunan Büyük Mısır Müzesi, misafirlerini çağlar arası yolculuğa çıkarıyor.
Dördüncü piramit olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde 2006 yılında Kahire'nin merkezindeki kendi adını taşıyan meydandan getirilen 11 metreden uzun 2. Ramses heykeli, misafirlerini karşılıyor.
Yapımı 20 yılı aşan Büyük Mısır Müzesi, yaklaşık yarım milyon metrekarelik bir alan üzerinde çeşitli salonlar, galeriler ve tesisleriyle 100 binden fazla eseri barındırırken, bunlardan 50 binden fazlası ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.
Tarihi eserlerin yanı sıra müzede sağlanan dijital altyapı ve artırılmış sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere eserlerin binlerce yıl önceki halini görme, çağlar arası bir yolculukla tarihin sokaklarında dolaşma fırsatı sunuluyor.
Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alana yayılan Kral Tutankamun Salonu'nda, Tutankamun'un 5 bin 992 parçadan oluşan hazineleri, 1922'de mezarının keşfedilmesinden bu yana ilk kez görücüye çıkıyor.
Toplam yüz ölçümü 18 bin metrekarelik alanı kaplayan ana sergi salonlarında antik Mısır medeniyetine ait eserler sergileniyor.
Geçici sergi salonları ise 5 bin metrekarelik alanı kapsıyor ve çeşitli amaçlarla kullanılan 4 dönüşümlü sergi salonundan oluşuyor.
Çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için de alanların bulunduğu müzede, tarihi eserlerin incelenmesi ve bilimsel araştırma yapılması için hazırlanan tesisler yer alıyor.
Giza Piramitleri manzarasına sahip olan Büyük Mısır Müzesi, ziyaretçileri Antik Mısır uygarlığının farklı dönemlerine ait eserlerin arasında zaman yolculuğuna çıkıyor.
YAKLAŞIK MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR
Mısır'ın Eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990'larda ortaya atılan ve 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in temelini attığı proje, 2014'te Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin talimatıyla yeniden hız kazandı.
Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.
Üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.