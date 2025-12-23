Yapımında su ve zerdeçal kullanılıyor, birçok hastalığın şifası. Kilosu 130 liradan satılıyor
23.12.2025 14:18
İHA
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan boza, genel sağlık üzerindeki faydalarıyla dikkat çekiyor. Bağışıklık dostu olan bozaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Sakarya'da havaların soğumasıyla birlikte boza, vatandaşların beğenisine sunulmaya başlandı. İçerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini destekleyen şifa deposu, lezzetiyle de yoğun ilgi görüyor.
Kentte 20 yılı aşkın süredir boza üretimi yapan Talat Pehlivan, bozanın mevsimlik bir içecek olduğunu belirterek, yapımında mısır unu, az miktarda buğday unu, şeker, su ve zerdeçal kullanıldığını anlattı.
Bozanın sağlık açısından faydalarına değinen Pehlivan, "Kış aylarında tercih edilmesinin sebebi, vitamin oranı fazla olmasıdır. Bağışıklığı güçlendirir ve soğuk algınlığına iyi gelir. İltihap ve mantarı önler. Bağırsak sorunlarını hafifletir. Aynı zamanda emziren annelerin süt oranını artırır" diye konuştu.
Pehlivan, bozanın ideal saklama sıcaklığının 7 derece olduğunu, yaz aylarında muhafaza edilmesinin zorlaştığını ve tadında ekşime olabileceği için kışın tüketilmesinin daha uygun olduğunu kaydetti.
İşletmeci Turhan Şen ise bozanın tazeliğini koruması için mermer haznelerde satışa sunulduğunu ifade etti. Şen, mermerin soğuk tutma özelliği sayesinde bozanın hemen mayalanmasının ve asit üretmesinin engellendiğini aktardı.
Serin ortamda saklandığında yaklaşık 10 gün tüketim ömrü bulunan bozanın kilogramı 130 liradan satılıyor.