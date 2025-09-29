Yaptığı resimleri çöpe atıyor: Koleksiyonerleri çöplük çöplük dolaştırıyor

Son 8 yıldır Kaş'ın Ortabağ köyünde doğayla iç içe yaşayan Işıldaksoy'un projesi yurt dışına da taşmış durumda. Işıldaksoy, "Danimarka'da bir festival için davet aldım. Bir buçuk ay boyunca bütün şehirlerinde resimlerimi çöpe attım. Sonra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya'ya devam ettim. Bunun dışında da Uzakdoğu'da da Vietnam, Tayland gibi yerlerde resimlerim çöpe gitti. Hatta Amerika'da bir üniversitede bu çöp projem ders olarak okutuluyor. Benden etkilenen Hollanda, Danimarka, Almanya, İspanya'daki sanatçılar da resimlerini çöpe atmaya başladı" dedi.

Ortabağ köyünde resim çalışmalarını sürdüren Işıldaksoy, sanatın kısa sürede ölçülmeyeceğini vurgulayarak, "Sanatın toplum üzerindeki etkisi genellikle yüzyıllarla ölçülür. Bu nedenle projemin nereye varacağını ben göremeyebilirim ama devam edeceğine inanıyorum" sözleriyle projesini özetledi.