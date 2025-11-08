Yarım asırdır sokaklarda: 3 çocuğunu bu meslek sayesinde okuttu
08.11.2025 15:03
İHA
Edirne'de 73 yaşındaki Yılmaz Erol, 50 yıldır seyyar tezgâhında kestane satarak geçimini sağlıyor.
Genç yaşta bir ustasından işi öğrenen Erol, 50 yıldır sonbahar ve kış aylarında Saraçlar Caddesi'nde seyyar tezgâhında kestane satarak hayatını sürdürüyor.
Yaz aylarında kaynamış mısır, kışın ise kestane satan Yılmaz Erol, üç çocuğunu bu işle kazandığı parayla okutup evlendirdiğini belirterek, "Helal kazançla kimseye muhtaç olmadım" dedi. Erol, mesleğini sürdürmekten gurur duyduğunu ifade etti.
Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların uğrak noktası hâline gelen Erol'un tezgâhında 100 gram kestane 200 liradan satılıyor.
Kestane sezonunun şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Erol, "Hava şartları elverirse mart başına kadar da sürer" dedi.