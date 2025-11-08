Yarım asırdır sokaklarda: 3 çocuğunu bu meslek sayesinde okuttu

Yaz aylarında kaynamış mısır, kışın ise kestane satan Yılmaz Erol, üç çocuğunu bu işle kazandığı parayla okutup evlendirdiğini belirterek, "Helal kazançla kimseye muhtaç olmadım" dedi. Erol, mesleğini sürdürmekten gurur duyduğunu ifade etti.