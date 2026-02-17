Yarım asırdır terzilik yapıyor. Eleman yetişmiyor, meslek unutulmaya yüz tutuyor
17.02.2026 12:07
İHA
10 yaşında çırak olarak başladığı terzilikte 50 yılı geride bırakan Mehmet Mercan, mesleğini büyük bir şevk ve titizlikle yaşatmaya devam ediyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terzilik yapan 77 yaşındaki Mehmet Mercan, ilk günkü heyecanla müşterilerine yetişmeye devam ediyor. 15 metrekarelik dükkanında yıllardır kumaşlara hayat veren Mercan, “Zamanın en gözde mesleği” diye başladığı bu yolculukta, ilk günkü heyecanıyla geçimini sağlıyor.
Gaziantep Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası'nın başkanlığını da yapan Mercan, hem müşteri memnuniyeti oluşturuyor hem de eleman sıkıntısı başta olmak üzere meslektaşlarının diğer sorunlarına da çare bulmaya çalışıyor.
Mercan ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle görenlere örnek oluyor. Terziliğe başlama hikayesini anlatan Mercan, "1973'te askerden geldim, dükkanı açtım. O günden beri de mesleğime devam ediyorum. O günler çok güzel günlerdi. Ustalarımıza saygımız vardı" diyor.
"TERZİLİK DÜKKANDA ÖĞRENİLİR"
Terziliğin eleman konusunda yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Mercan, şöyle devam etti:
"Çıraklık okulu var. Çıraklık okuluna çırak istiyorlar. Fakat bu meslek dükkanda öğrenilir. Ustanın yanında öğrenilir. Okulda öğretmen çocuğa ne öğretebilir? Bu mesleği öğretemez. Çünkü terzi değil. Çocuk buraya gelecek, parmağını bağlayacağız. Yani mesleği burada öğrenecek. Meslek ustanın yanında ve dükkanda öğrenilir."
"15-20 SENE SONRA TERZİ BULAMAZSINIZ"
Mercan, artık meslekte yeni çırak, kalfa ve ustaların yetişmediğini belirtiyor ve bu sorunun sadece terzilikte değil çoğunlukla tüm sektörlerde yaşandığını ekliyor. “Bu meslek beni zengin etmedi ama kimseye de muhtaç etmedi” diyen Mercan, yetişen eleman olmaması sebebiyle mesleğin de tükenmeye yüz tuttuğunu düşünüyor.
Kendisinin mesleğe ilk adım attığı yıllarda bir terzi dükkanında 4 kişi çalıştıklarını ancak günümüzde yaşanan eleman sıkıntısı sebebiyle de “15-20 sene sonra bir tane elbise dikecek terzi bulamazsınız” diyen Mercan şöyle konuştu:
“Terzilik çok güzel bir meslek. Seni aç koymaz. Kaliteli bir meslek. Saygı duyulan bir meslek ve insanları giydiriyorsun, bundan daha güzel bir meslek olabilir mi?”