Yarım asırdır terzilik yapıyor. Eleman yetişmiyor, meslek unutulmaya yüz tutuyor

Gaziantep Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası'nın başkanlığını da yapan Mercan, hem müşteri memnuniyeti oluşturuyor hem de eleman sıkıntısı başta olmak üzere meslektaşlarının diğer sorunlarına da çare bulmaya çalışıyor.

Mercan ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle görenlere örnek oluyor. Terziliğe başlama hikayesini anlatan Mercan, "1973'te askerden geldim, dükkanı açtım. O günden beri de mesleğime devam ediyorum. O günler çok güzel günlerdi. Ustalarımıza saygımız vardı" diyor.