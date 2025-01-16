Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır?

Sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler Türkiye'nin gündeminde. Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, ölüme varan sağlık sorunlarına neden oluyor. Testler, 30 mililitre, kaçak içkinin ham maddesi, yani yarım çak bardağı dolusu saf metanolün ölüm neden olduğunu, bir kaşığının da kör bırakabileceğini gösterdi. Metil alkol yani sahte içki belirtileri 10 ile 24 saat arasında kendisini gösteriyor. Sahte içkileri ne kokusundan, ne de tadından ayırt etmek mümkün. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır?

Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır? - 1

İstanbul'da, yakın zamanda,  sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.  Sahte içkinin nasıl anlaşılacağı ve belirtilerin neler olduğu merak ediliyor.

YAŞAM HABERLERİ

Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır? - 2

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içkiler ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de önemli ipuçları veriyor.  Yani, bu tür içecekler mutlaka bilinen ve satışına izin verilen yerlerden alınmalı.

Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır? - 3

GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak. Sahte içki; içki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasına verilen isim.

Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır? - 4

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor. Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor. Metil alkol yüksek toksisiteye, yani zehirleme gücüne sahip. 10 mililitre kadar küçük bir saf metanol hacmi, optik sinirlere zarar verdiği için kalıcı körlüğe sebep olur. 30 mililitre kadar bir hacim ise ölümlere neden olur.

Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır? - 5

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Sahte içkinin belritileri 10 saat sonra kendisini gösteriyor. Yani sahte içki içen, hemen durumun farkına varmıyor varınca da geç oluyor. 30 saatten sonra da vücuda ciddi zarar vermiş oluyor. Bu nedenle içkinin hemen ardından sağlık sorunları başlamıyor.

Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır? - 6

Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.

Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır? - 7

ÖLÜME VARAN SONUÇLAR

Tedavi edilmediğinde ya da geç kalındığında, bu tür zehirlenmeler ölüme kadar varan sonuçlarla sonlanabilir. Bu nedenle, metil alkol zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur ve maruziyetten kaçınılması son derece önemlidir.

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