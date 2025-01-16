Yarım çay bardağı öldürür, bir kaşığı kör bırakır. Sahte içki nasıl anlaşılır?
Sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler Türkiye'nin gündeminde. Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, ölüme varan sağlık sorunlarına neden oluyor. Testler, 30 mililitre, kaçak içkinin ham maddesi, yani yarım çak bardağı dolusu saf metanolün ölüm neden olduğunu, bir kaşığının da kör bırakabileceğini gösterdi. Metil alkol yani sahte içki belirtileri 10 ile 24 saat arasında kendisini gösteriyor. Sahte içkileri ne kokusundan, ne de tadından ayırt etmek mümkün. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır?
İstanbul'da, yakın zamanda, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Sahte içkinin nasıl anlaşılacağı ve belirtilerin neler olduğu merak ediliyor.