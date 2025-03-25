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Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi

İslam alemi için mübarek olarak kabul edilen kandil günlerinde müslümanlar, ibadetlerine yoğunlaşırken bu özel günde kalp kırmamaya, ibadet etmeye, kötülükten uzak durmaya dikkat ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 dini günler takvimi, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl Regaib kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili geride kaldı. Peki Yarın kandil mi, ne kandili? İşte, 2025 yılında idrak edilecek kandil tarihleri…

Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi - 1

Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Peygamber’in hayatına bakıldığında bazı gün ve gecelere özel önem verildiği görülüyor. İçerisinde “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir gecesinin bulunduğu Ramazan ayı da müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen zaman dilimlerindendir. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, şeytanların zincire vurulduğu ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu ayda müslümanlar ibadetlerine ayrıca önem gösterir. Peki 26 Mart Kandil mi, ne kandili? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi….

YAŞAM HABERLERİ

Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi - 2

YARIN (26 MART) KANDİL Mİ?

İslam alemi için kandil günlerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2 Ocak’ta Regaib Kandili, 26 Ocak tarihinde Miraç Kandili ve 13 Şubat’ta ise Berat Kandili idrak edildi. 26 Mart Perşembe günü ise Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi idrak edilecek.

Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi - 3

Bin aydan daha hayırlı olduğu birçok kaynakta ifade edilen Kadir Gecesi, müslümanların yol gösterici ve rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir.

Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi - 4

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.) de Kadir gecesinde, inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir.

Bununla birlikte Kadir gecesinin Ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ayının son on gecesinin ihyâ edilmesine özel önem vermiş ve Kadir gecesinin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2018]

Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi - 5

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan ayının tamamında, son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır.

Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi - 6

RAMAZAN BAYRAMI İDRAK EDİLECEK

İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı, oruç veya ibadet ayı olarak da bilinen Ramazan ayının sona ermesiyle kutlanacak. Bayram bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi - 7

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ  

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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