Yarın kandil mi? 26 Mart Çarşamba ne kandili? 2025 Diyanet Dini günler takvimi
İslam alemi için mübarek olarak kabul edilen kandil günlerinde müslümanlar, ibadetlerine yoğunlaşırken bu özel günde kalp kırmamaya, ibadet etmeye, kötülükten uzak durmaya dikkat ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 dini günler takvimi, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl Regaib kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili geride kaldı. Peki Yarın kandil mi, ne kandili? İşte, 2025 yılında idrak edilecek kandil tarihleri…
Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Peygamber’in hayatına bakıldığında bazı gün ve gecelere özel önem verildiği görülüyor. İçerisinde “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir gecesinin bulunduğu Ramazan ayı da müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen zaman dilimlerindendir. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, şeytanların zincire vurulduğu ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu ayda müslümanlar ibadetlerine ayrıca önem gösterir. Peki 26 Mart Kandil mi, ne kandili? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi….