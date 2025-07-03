Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu?

Perimenopoz ve menopoz geçişi gibi dönemlerde yaşanan hormonal dalgalanmalar, kadınların ruh halini derinden etkileyebiliyor. Araştırmacılar, geç üreme evrelerinden sonra öfke tepkilerinin gözle görülür biçimde azaldığını saptadı.



Öfkenin kalp sağlığı üzerindeki etkisi daha önce yapılan çalışmalarda da incelenmişti. Yüksek öfke düzeyine sahip kadınlarda zaman içinde artmış kan basıncı ve damar sertliği gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği gösterilmişti. Ayrıca öfke, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda depresyon ile de ilişkilendiriliyor.





