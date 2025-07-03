Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu?

Yeni bir bilimsel araştırma, kadınlarda yaş ve üreme evrelerinin öfke düzeyleri üzerinde önemli etkiler yarattığını ortaya koydu. Bulgular, orta yaştan sonra öfke seviyelerinde belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu? - 1

Kadınların duygusal dünyası yaşla birlikte değişiyor. Menopause dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kadınların yaş aldıkça öfke tepkilerinde azalma gözlemlendiğini ve bu durumun hem kronolojik yaş hem de üreme yaşlanması ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

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Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu? - 2

Araştırmada 35 ila 55 yaş arası 500’den fazla kadın incelendi. Katılımcıların öfke eğilimleri, tepkisel öfke, dışa vurulan öfke, bastırılmış öfke ve düşmanlık gibi farklı öfke türleri üzerinden değerlendirildi. Bulgular, özellikle aktif şekilde ifade edilen öfke ve düşmanlığın yaşla birlikte azaldığını ortaya koyarken, bastırılmış öfkenin yaşla doğrudan ilişkili olmadığını gösterdi.

Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu? - 3

Perimenopoz ve menopoz geçişi gibi dönemlerde yaşanan hormonal dalgalanmalar, kadınların ruh halini derinden etkileyebiliyor. Araştırmacılar, geç üreme evrelerinden sonra öfke tepkilerinin gözle görülür biçimde azaldığını saptadı.

Öfkenin kalp sağlığı üzerindeki etkisi daha önce yapılan çalışmalarda da incelenmişti. Yüksek öfke düzeyine sahip kadınlarda zaman içinde artmış kan basıncı ve damar sertliği gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği gösterilmişti. Ayrıca öfke, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda depresyon ile de ilişkilendiriliyor.


Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu? - 4

Dr. Monica Christmas, menopoz dönemindeki ruhsal değişimlerin kadınların hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarını etkileyebileceğini vurguluyor.

Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu? - 5

Dr. Christmas, “Perimenopoz dönemindeki hormonal dalgalanmaların, doğum sonrası döneme benzer şekilde ciddi ruh hali değişimlerine yol açabileceği biliniyor. Kadınları bu dönemde bilinçlendirmek ve desteklemek, yaşam kalitelerinde önemli iyileşmeler sağlayabilir” dedi.

Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu? - 6


Araştırma, kadınların öfke düzeylerinin sadece bireysel değil, toplumsal ve sağlık bağlamında da ele alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Duygusal düzenlemenin yaşla birlikte geliştiği gerçeği, kadınların orta yaştaki duygusal yolculuklarına dair daha derin bir anlayış sunuyor.

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