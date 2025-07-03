Yaş kadınlarda öfkeyi etkiliyor mu?
Yeni bir bilimsel araştırma, kadınlarda yaş ve üreme evrelerinin öfke düzeyleri üzerinde önemli etkiler yarattığını ortaya koydu. Bulgular, orta yaştan sonra öfke seviyelerinde belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor.
Kadınların duygusal dünyası yaşla birlikte değişiyor. Menopause dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kadınların yaş aldıkça öfke tepkilerinde azalma gözlemlendiğini ve bu durumun hem kronolojik yaş hem de üreme yaşlanması ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.