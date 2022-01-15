Yas sırasında parti: Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e özür

Karantina döneminde Başbakanlık'ta partiye katıldığını itiraf eden ve özür dileyen Boris Johnson bu kez Kraliçe Elizabeth için bir mesaj yayınladı. Başbakanlık, Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Kraliçe'den özür diledi.

Haberler 15.01.2022 - 10:49

Yas sırasında parti: Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e özür - 1

Karantina döneminde Başbakanlık'ta partiye katıldığını itiraf eden 'ın 'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninden bir gün önce de başbakanlıkta 2 parti yaptığı öğrenildi.


Yas sırasında parti: Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e özür - 2

Başbakanlık, Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Kraliçe'den özür diledi.


Yas sırasında parti: Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e özür - 3

Açıklamada, "Bunun ulusal yas sırasında gerçekleşmesi çok üzücü, Başbakanlık, Saray'dan özür diledi" denildi.


Yas sırasında parti: Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e özür - 4

Özrün ardından muhalif İşçi Partisi lideri Keir Starmer "Bu, Boris Johnson'ın başbakanlık makamını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor" diyerek olaya tepki gösterdi.


Yas sırasında parti: Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e özür - 5

Johnson, daha önce de karantinaya rağmen Başbakanlık'ta düzenlenen partiye katılması nedeniyle milletvekillerinin huzurunda halktan özür dilemişti.

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