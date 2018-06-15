Yasak Elma'da Talat Bulut'un yerine geçeceği iddia edilen Mehmet Aslantuğ'dan açıklama geldi
Yasak Elma dizisinde taciz iddialarıyla suçlanan Talat Bulut'un yerine Mehmet Aslantuğ ile görüşüldüğü iddia edilmişti. Aslantuğ’dan açıklama geldi.
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Fox'taki Yasak Elma dizisinin 'Halit'i Talat Bulut'un (62) kostüm asistanı Özge Şimşek'i (19) dudağından öperek taciz ettiği iddia edilmişti.
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Talat Bulut, ''Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa bu onların problemi” açıklamasını yapmıştı. Konu yargıya da taşındı.
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Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, Talat Bulut'un sözleşmesini feshedebileceğini söylemişti.
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Bu sırada sosyal medyada Talat Bulut'un yerini kimin alabileceği konusu tartışılmaya başlandı. Bugün ise Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun rolü için Mehmet Aslantuğ ile görüşüldüğü iddiası gündeme geldi.
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Ancak Mehmet Aslantuğ, bu söylentiyi yalanladı ve "Yapacak başka işlerimiz var" dedi.
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Öte yandan sosyal medyada çok ağır hakaretlere maruz kaldığı için instagram sayfasını yorumlara kapatmak zorunda kalan Talat Bulut'un önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.
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Özge Şimşek'in avukatı Sibel Önder, dün Kartal Anadolu Adliyesi'nde şunları söyledi:
- Talat Bulut'un açıklamasının gerçeklikle ilgisi yok. Savunmasının içeriği saldırgan, agresif ve müvekkilimi karalamaktan ibaret.
- Müvekkilim birçok kadının yaptığı gibi susmayı değil, kadınların makus talihine baş kaldırmayı seçti. Popülerlik peşinde koşan bir kadın değil, bedenine ve ruhuna sahip çıkan güçlü kadını temsil etmektedir.
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- Talat Bulut 'Sözkonusu şikayeti neden 5 gün sonra yaptın?' diyerek kendisini haklı göstermeye çalışsa da kanun; tacize uğrayan mağdurların yasadıkları travmayı hesaplayarak şikayet süresini 6 ay olarak belirlemiştir.
- Talat Bulut'un menajeri müvekkilimin erkek arkadaşını arayıp uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ama bunu da inkar ettiler. Tarafların kullandıkları cep telefonlarının kaydı sayesinde söz konusu inkarın asılsızlığı ortaya çıkacak.
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Avukat, dizi oyuncularının ve çalışanlarının gerekli durumlarda Özge Şimşek için tanıklık yapacağını da açıkladı.
Bu arada Yasak Elma'nın oyuncularından sonra 56 yapımcı ve yönetmenden de Özge'ye büyük destek geldi.
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İşte ortak bildiri: ''Sinema sektörüne emek veren yapımcı ve yönetmenler olarak kadın çalışanlara yönelik taciz ve istismar olaylarının yaşandığını biliyor, son bulması için elimizden geleni yapıyoruz. ‘Kadının beyanı esastır’ ilkesine inanıyoruz. Yargıya taşınmakta olan bu taciz vakasında, kostüm asistanı arkadaşımızın yanında olduğumuzu, bundan sonra filmlerimizde adı tacize karışmış isimlere yer vermeyeceğimizi kamuoyu önünde açıklıyoruz.''