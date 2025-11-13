Ortaya atılan iddiaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, açıklama yaptı. Siliv, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Ürek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir.

Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.”

Siliv, çıkan haberlerin büyük kısmının asılsız olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

“Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz."