Yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in ailesinde miras kavgası iddiası
13.11.2025 13:00
NTV - Haber Merkezi
Kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in ailesinde miras kavgası çıktığı iddia edildi.
İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.
20 dakika boyunca kalbi duran 59 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu sevdikleri tarafından merak edilirken ünlü sanatçının ailesinde miras kavgası çıktığı öne sürüldü.
“Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, canlı yayında şu sözleriyle dikkat çekti:
“Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.”
Doğan ayrıca, sanatçının yakın dostu Ayşe Kazancı hakkında da konuştu. Kazancı’nın Ürek’in evine giderek kasadaki değerli eşyaları güvence altına aldığını belirten Doğan, şunları söyledi:
“Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan.”
Ortaya atılan iddiaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, açıklama yaptı. Siliv, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Fatih Ürek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir.
Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.”
Siliv, çıkan haberlerin büyük kısmının asılsız olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:
“Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz."