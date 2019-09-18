Yaşama şansı verilmeyen ikizler fenomen oldu

İngiltere'de, annelerinin karnındayken çok ağır bir ameliyat geçiren ikiz kardeşlere kimse yaşama şansı vermiyordu ama onlar azimleriyle herkesi şaşırtmakla kalmadı sosyal medya fenomenine dönüştüler.
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İngiltere'nin Essex şehrinde yaşayan Jayde ve Marcus White Jayde'in ikiz bebekler beklediğini öğrendiklerinde çok mutlu oldular.
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Ancak genç çiftin dünyası doktorlarının verdiği bir haberle karardı. İkiz bebekler aynı dolaşım sistemine sahiptiler ve anne karnında zor bir operasyon geçirmeleri gerekiyordu.
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Doktorlar ikizlere bu operasyon sonrası %10 yaşama şansı verdi.
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Rocco and Jenson 33 haftalık olarak dünyaya geldiler ve zor süreçleri atlatıp sağlıklı birer bebek olarak büyüdüler.
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Sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan Rocco and Jenson'ın şu anda Instagram'da 120 binden fazla takipçisi var ve kardeşler aynı zamanda birçok çocuk ürünü için modellik de yapıyorlar.
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Tıbbın ulaştığı noktada; bolca sevgi, azim ve inançla çoğu şeyin üstesinden gelinebileceğinin simgesi olan ikizler İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada çok seviliyor...
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İşte ikizlerin sosyal medya hesaplarından paylaşıman fotoğraflardan bazıları...
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