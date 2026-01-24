Yasemin Allen: "Tramvaya asılmak gibi bana da asılmak yasaktır"
24.01.2026 12:35
NTV - Haber Merkezi
"Merhamet" dizisiyle şöhreti yakalayan Yasemin Allen, katıldığı bir programda sektöre başladığı yıllarda yaşadığı bir saygısızlığı ve nasıl tepki verdiğini anlattı.
Uzun bir aranın ardından “Ayrılık da Sevdaya Dahil” adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkan Yasemin Allen, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan ünlü oyuncu, itirafıyla şaşırttı.
"KAFAMDA HESAP YAPAMAM"
“Duygusal zekan mı daha iyi yoksa matematiksel zekan mı?” sorusuna yanıt veren Yasemin Allen, "Duygularım çok yoğun olduğu için duygusal zekamı geliştirmek üzerine çok çalışıyorum. Matematik zekam sıfırlarda olduğu için, hiç hesap yapamam kafamda. O yüzden net olarak duygusal zeka" dedi.
"ANNE OLMAK İSTERİM"
Erkek kardeşinin Atlas adında 5 aylık bir oğlu olduğunu söyleyen Yasemin Allen, doğru şartlarda çocuk fikrine sıcak baktığını ve zamanı gelince istediğini belirtti.
"SEKTÖRE İLK BAŞLADIĞIMDA ERKEKLERİN MÜNASEBETSİZ DENEMELERİ OLDU"
"Sektörde bir saygısızlık yaşadın mı hiç?" sorusunu yanıtlayan Allen, "İlk başladığım zamanlarda bazı güç sahibi erkeklerin bir takım denemeleri, mesajları, münasebetsiz şeyler oldu" dedi.
Ardından bu durum sonrası ne tepki verdiğini de açıklayan Allen, "Taksim'deki tramvaylara olduğu gibi bana da asılmak tehlikeli ve yasaktır' diye mesaj atmıştım" şeklinde konuştu.
Hayatta ne istediğini çok iyi bildiğini ve ona göre yaşadığını ifade eden Yasemin Allen, keşkeleri hakkında da konuştu. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, audition verip deneme çekimine girdiği bir projeyi olmadıysa izleyemediğini söyledi.