Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü

Aşk Oyunu ve Doktorlar dizileriyle ünlenen, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011'de evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yasemin Özilhan (36) da karavan modasına uydu.

Emine ile Ela adında iki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan, önceki gün eşiyle birlikte seyahate çıktı.