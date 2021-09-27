Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü

Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile birlikte karavan tatiline çıktı. Doğayla iç içe vakit geçirmeyi tercih eden çift, tatillerinden kesitleri sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

27.09.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 15:01

Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 1

Aşk Oyunu ve Doktorlar dizileriyle ünlenen, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011'de evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yasemin Özilhan (36) da karavan modasına uydu.

Emine ile Ela adında iki çocuk annesi olan  Yasemin Özilhan, önceki gün eşiyle birlikte seyahate çıktı.

Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 2

Çift, şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada aldı. Ev konforunu tatile taşıyan Yasemin Özilhan, karavanın mutfağa girip pizza da yaptı.

Hünerlerini sergileyen Özilhan, ardından sofrayı organik besinlerle donattı.

Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 3
Tatilde de sporunu aksatmayan Özilhan, gününün büyük bir kısmını bisiklet sürerek geçirdi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden Yasemin Özilhan, yorgunluğunu ise hamakta sallanarak attı.
Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 4
Eşi ile kendisine vakit ayıran Yasemin Özilhan, karavan tatillerinden fotoğrafları, "Kamp günlüğü..." notuyla 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 5
İşte Yasemin Özilhan'ın kamp tatilinden yansıyanlar...
Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 6
Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 7
Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 8
Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 9
Yasemin Özilhan'ın karavanla tatil günlüğü - 10

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