Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi

Bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile yönetmen Burak Yırtar dünyaevine girdi.

11.03.2021 - 12:27

Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi - 1
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile yönetmen Burak Yırtar nikah masasına oturdu.


Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi - 2
Sadece ailelerinin katıldığı bir törenle evlenen çift mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu.


Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi - 3
Salgın koşulları nedeniyle törene kimseyi çağırmadıklarını söyleyen Sakallıoğlu şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırladığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdik."


Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi - 4
"Malum bir yakın akrabayı çağırsaydık, diğerine ayıp olacaktı. Kimse kendini başkasıyla kıyaslamasın, biz mutlu olurken bir başkası kendini değersiz hissetmesin istedik. Şimdiden anlayışınıza ve iyi dileklerinize teşekkür ederiz’


Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi - 5
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde tanışan çift üç yıldır birlikteydi.

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