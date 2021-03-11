Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi

Bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile yönetmen Burak Yırtar dünyaevine girdi.
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11.03.2021 - 12:27
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile yönetmen Burak Yırtar nikah masasına oturdu.
Sadece ailelerinin katıldığı bir törenle evlenen çift mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu.
Salgın koşulları nedeniyle törene kimseyi çağırmadıklarını söyleyen Sakallıoğlu şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırladığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdik."
"Malum bir yakın akrabayı çağırsaydık, diğerine ayıp olacaktı. Kimse kendini başkasıyla kıyaslamasın, biz mutlu olurken bir başkası kendini değersiz hissetmesin istedik. Şimdiden anlayışınıza ve iyi dileklerinize teşekkür ederiz’
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde tanışan çift üç yıldır birlikteydi.
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