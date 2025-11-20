Yasemin Şefkatli ikiz oğullarını paylaştı: Bahçıvanlar çalışıyor

20.11.2025 11:52

NTV - Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Ayel ve Emir'in bahçedeki keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle İstanbul'da dünyaevine girdi.

Mutlu evlilikleri devam eden Şefkatli ile Tatlıses, 2024'te de ikiz oğullarına kavuştu. Tatlıses çifti, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

Oğullarıyla yakından ilgilenen ve keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Yasemin Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldi.

Yasemin Şefkatli, minik oğullarının Ayel ile Emir'in bahçedeki bitkileri suladıkları anı gözler önüne serdi. Ünlü isim, paylaşımına “Bahçıvanlar çalışıyor” notunu düştü.

Ardından ikiz oğullarının bahçe keyfini kendi sosyal medya hesabından paylaşan İdo Tatlıses, suyu bitiren ikizler için “Biri ‘bitti’ diyor, Türkçe konuşuyor; diğeri İngilizce konuşuyor, ‘finish’ diyor” ifadelerini kullandı.